Musique : Coumba Gawlo va reprendre le micro

"Je vais continuer la musique et vous me verrez chanter bientôt". Tels sont les premières paroles de Coumba Gawlo Seck devant ses fans.

Toujours égale à elle-même, la diva à la voix d'or annonce son retour imminent sur la scène musicale. Après trois ans de retrait pour des raisons de santé, Coumba Gawlo réserve de belles surprises.





Accueillie par une foule en liesse face à la presse cet après-midi, la diva rassure ses fans dans un discours plein de sagesse.





Selon Coumba Gawlo, l'art de chanter n'a pas secret pour elle."Je suis de retour pour reprendre mes activités professionnelles concernant la musique y compris les activités humanitaires avec la fondation Lumière pour l'Enfance. Je vais continuer à chanter et je vais revenir sur scène pour faire plaisir à mes fans", a-t-elle déclaré.





Interpellée sur sa maladie, la diva confirme qu'elle se sent très, bien qu'elle ait traversé des épreuves difficiles durant trois longues années. Ce qui l'a poussée à travailler davantage en renforçant ses capacités en anglais. Une opportunité pour elle d'élargir son public.





Venu assisté à la conférence de presse, le producteur Bouba Ndour a dit toute sa satisfaction au nom de la famille Ndour, de revoir la diva Coumba Gawlo à qui il souhaite un succès total pour ses nouvelles aventures.