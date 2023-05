Musique : Dakar en fête avec Stéréo Africa Festival

Du 9 au 13 mai, à Dakar, se tiendra la 2e édition du Stereo Africa Festival. Cet événement accueillera de grands noms de la scène musicale ouest-africaine (Boubacar Traoré, Carlou D, Daby Touré, Esinam…).





Face à la presse ce jeudi 4 mai, le comité d'organisation a dévoilé les grands axes de ce rendez-vous musical qui ambitionne de promouvoir la musique africaine avec une série de spectacles dans la capitale sénégalaise.





De plus, il est prévu des tables rondes, des stands musicaux, une résidence artistique, des showcases et des unplugged sessions, avec la participation des professionnels de la musique au Sénégal (journalistes culturels, agents d'artistes).





Créé en 2022, le Stereo Africa Festival vise à promouvoir les musiques actuelles ouest-africaines et à soutenir l’émergence de nouveaux talents à travers une programmation éclectique. C’est également un lieu de rencontres des professionnels africains et internationaux pour la promotion, la représentation, la diffusion et la structuration des musiques du continent.