Musique : Fatoumata Diawara célèbre le Mali à travers "Maliba"

Fatoumata Diawara célèbre le Mali dans Maliba

Fatoumata Diawara, chanteuse-compositrice malienne à la voix évangélique, vient de sortir son énième album international intitulé "Maliba". Un album à travers lequel la star célèbre son pays d'origine, le Mali, avec toutes ses richesses, de Bamako à Niani, en passant par des villages maliens des profondeurs, qui mettent en exergue les trésors de sa culture et de son histoire.





Fatoumata Diawara est une véritable multi-hyphenate basée en Europe, mais très proche de sa culture. Avec cet album de sept titres aussi magnifiques, elle revisite les manuscrits de Tombouctou, en parlant de la guerre organisée par des rébellions armées et terroristes qui a plongé le Mali dans le chaos depuis 2010.





L'album est le fruit d'un travail en collaboration avec Google Arts & Culture. La chanteuse exprime sa fierté de parler de son cher pays aux yeux du monde entier.





"Ce fut, pour moi, un grand plaisir de consacrer du temps à l'écriture des chansons sur les trésors du Mali. Vous pouvez visiter virtuellement les manuscrits de Tombouctou sur Google Arts & Culture. Aussi, deux nouveaux clips - "Maliba" et "Yakandi" du nouvel album sont déjà disponibles pour vous, les amis. Veuillez les visionner sur ma chaîne YouTube et j’espère qu’ils vous plairont ! Much loveeee", a t-elle fait savoir.





Avec une carrière musicale aussi fulgurante, Fatoumata Diawara fait partie des plus belles voix de l'Afrique. Elle a remporté les prix Songlines Musics Awards en Angleterre, dans la catégorie du Meilleur artiste et du Meilleur album de l'Afrique, et de l'Europe de l'Ouest.