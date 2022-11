Musique : Fatoumata Diawara rentre dans l'histoire

Fatoumata Diawara, artiste Malienne

Chanteuse, comédienne, autrice, compositrice et interprète malienne depuis presque trois ans, Fatoumata Diawara travaille son propre répertoire en faisant le tour de la planète, sans relâche. Une artiste aux multiples facettes, avide de collaboration, effectuant sans cesse un mouvement de balancier entre l’Afrique et le reste du monde avec des voyages à la rencontre d'autres styles musicaux et des cultures différentes.





Grâce à sa musique et son talent, elle est devenue la première femme du continent africain à donner un concert avec un orchestre à l'Opéra d'Oslo en Norvège avec son dernier album "Maliba".





Une consécration magnifiée par les mélomanes et le peuple malien pour encourager celle qui passe tout son temps à chanter pour le développement de son pays le Mali.