Musique : Felwine dévoile son nouvel Album "Naïssan"

Il est l'un des brillants intellectuels sénégalais. L'économiste Felwine Sarr est très connu dans le paysage culturel sénégalais grâce à ses écrits et ses pensées profondes. Dans la famille Sarr, la musique n'a pas de secret. Parmi les membres de famille, on trouve des auteurs, des compositeurs et des interprètes reconnus dans des styles très divers.



L'aîné, Felwine Sarr, vient de sortir son nouvel album avec des titres magnifiques à vous couper le souffle.



L’album ‘’Naïssan’’ est composé de titres intimistes composés dans la pure tradition du songwriting. Les textes et les mélodies y sont d’une grande puissance évocatrice. S’y côtoient et fusionnent l’afro-folk, la chanson à texte et les accents reggae. Les sels marins s’y mêlent aux rosées des mille collines et aux artères des bolongs. Dans cet album, résonnent ses langues de prédilection que sont les traces sensibles de la poésie et de la spiritualité.



L'album est produit par le label Woti Production qui fait partie de la maison des humanités imaginée et fondée par l'artiste Felwine Sarr. La sortie digitale de l'album est prévue ce vendredi 9 septembre 2022.