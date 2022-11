Musique : Goulam, «Le soignant des cœurs», à Dakar

Goulam, artiste chanteur, Comorien à Dakar

Le chanteur international comorien Goulam sera à Dakar pour un premier spectacle. Bien présent dans la sphère musicale africaine et au-delà, la célébrité de Goulam ne cesse de grandir depuis la sortie de son sigle "On s'en ira", qui a eu un énorme succès en Europe et aux États-Unis.





Il est surnommé «Le soignant des cœurs», à cause des messages d'amour et des textes romantiques qu'il véhicule à travers ses chansons.





Né à Mutsamudu, sur l'île d'Anjouan (Comores) en 1991, Goulam est influencé par le reggae, les rythmes traditionnels comoriens (toirab, mgodro, etc.) ou encore le zouk et le hip-hop. Goulam compose lui-même ses morceaux en fusionnant tous ces genres artistiques.





Joint par Seneweb, l'artiste exprime toute sa joie de venir au Sénégal pour un spectacle. "Le Sénégal est un pays que j'aime beaucoup et c'est un grand honneur pour moi de jouer à Dakar", a-t-il déclaré.