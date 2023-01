MUSIQUE : IBRAHIMA NDIR, L’ORFÈVRE DES SONORITÉS COMPOSÉES À PARTIR DES CALEBASSES

L’artiste compositeur, Ibrahima Ndir tisse sa toile dans le monde de la musique. Il s’est repéré par son talent à produire les sonorités originales à partir des calebasses. Ces craquements issus de cet instrument donnent une touche particulière aux compositions des chanteurs ou à leurs prestations lorsqu’ils sont sur scène. C’est dans ce domaine qu’il excelle et se fait remarquer par des musiciens sénégalais et des artistes de remontée internationale. Aujourd’hui, tout indique qu’il peut marcher sur les pas de Thio Mbaye ou de Mbaye Dièye Faye. Rien pourtant ne prédestinait ce percussionniste né à Yoff, dans une famille traditionnelle Lébou portée vers la pêche à se consacrer à ce métier. D’autant plus comme beaucoup d’enfants qui ont vu le jour dans ce petit village, la pêche était un passage obligé. Il a amorce ce virage au gré de la célébration des rituels de’’ Ndeup’’. Envoûté par les belles mélodies qui accompagnent la procession de ces femmes et des hommes lors de ces rites et rituels, le jeune a fini par céder à la tentation de cet instrument.





En 1994, ‘’Ibou calebasse’’ fait ses premiers pas en mettant en place la troupe théâtrale de son quartier « Mbaku Mbaay ». C’est le début de l’expression de son talent de batteur. Il fait le tour des cérémonies de baptême et de mariage et sort de l’anonymat. En 1995, le groupe acoustique « Le Senegalese Diaspora Folk », par le biais de son lead vocal, Benjanet s’intéresse à ce jeune. "C'est le feu bassiste Habib Faye qui m'a donné ce surnom ‘’ Ibou Calebasse’’ à l'occasion d'un concert à Juste for You. J'ai commencé par les tambours, et à un moment, j'ai voulu créer quelque chose de particulier. J'ai choisi alors la calebasse comme mon instrument préféré sous l'influence du percussionniste Alioune Guissé qui m'a inspiré" nous confie Ibou calebasse.





Avec son instrument traditionnel, il se produit de scène en scène, à Dakar et en France et dans le reste du monde électrisant le public partout. Ce n’est plus une relation d’un musicien avec son instrument. Il y a une certaine complicité entre Ibou et ses calebasses qui sont soigneusement ornées et gardées dans sa chambre. Elles font office d’œuvres d’art.





L'artiste a travaillé avec plusieurs artistes internationaux comme le koriste Ablaye Cissokho, le chanteur Paco Diaz, Simon , Marianne Bathily, Hampathé , Sahel Blues, Yoro Ndiaye, Carlou D, Alioune Guissé et Fata El Presidente.... Il a participé à la réalisation de la musique de Black Panther 2 avec la complicité de Elhadji Beydi Baaba Maal.