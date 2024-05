Musique: Kane Diallo met en lumière la fierté Halpular à travers "faaro-mén"

‘’Faar-mén’’. Tel est le titre de la nouvelle chanson du jeune chanteur Kane Diallo. La composition évoque la fierté, la loyauté et la bravoure des Peuls. Les paroles nous entraînent entre le Fouta Jallon et le reste du monde, histoire de mettre en vedette toute la communauté Halpular du Sénégal, de la République de Guinée jusqu'au Niger. Dans cette chanson, Kane Diallo nous plonge dans les entrailles les plus profondes de la culture Peul à travers cette magnifique vidéo où on note un décor de tenues, et la danse traditionnelle typiquement originaires du Nord du Sénégal. La chanson est écrite et composée par Kane Diallo avec la participation de l'énigmatique guitariste malien Cheikh Niang. Elle a été enregistrée Ndiageu Peul, une localité située dans le département de Keur Massar à côté du Lac Rose.