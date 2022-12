MUSIQUE : Le Groupe Fogny lance un cri de cœur et interpelle le président de la République !

Crée en 1995, le groupe Fogny a produit plusieurs albums et gagne du terrain sur l'étendue du territoire national. Ce qui faisait son charme est son rythme fiévreux accompagné par des mélodies de clavier et de guitare qui rappellent dés la première note, la Casamance au claire de la lune. À l'occasion des 72 heures culturelles de THIONCK-ESSYL, les membres de ce groupe mythique ont brisé le silence. D'après leur porte-parole, Boubacar Sagna, le groupe Fogny est dans une situation très difficile raison pour laquelle il est tombé dans l'oubli aujourd'hui.







"Le Groupe Fogny est dans une situation inquiétante. Beaucoup de nos membres ont arrêté par faute de moyens et une crise financière. Nous utilisons des instruments archaïques dans nos activités. Le grand public pense que le groupe Fogny n'existe plus à cause des problèmes auxquels nous sommes confrontés. NOus n'arrivons plus à assister à des festivals à l'international. Nous sollicitons le président de la République Macky Sall pour rehausser le groupe Fogny qui est aujourd'hui un patrimoine national", appelle Boubacar Sagna.





Jadis le groupe Fogny était l’orchestre le plus en vue dans la partie sud du Sénégal étendant son rayonnement jusque dans la sous-région. Parmi les chansons les plus célèbres couronnées de succès enregistrées par le groupe, il y a: "Boukot", "Elisabeth","Landing Savané" ect ... Le groupe fogny avait une bonne place dans la galaxie musicale du pays.

Cette formation musicale complètement tombée dans l'oubli aujourd'hui a écrit les plus belles lettres de noblesse de la musique populaire au Sénégal avec un style musical très particulier accompagné d'un accoutrement hors du commun qui reflète la Casamance naturelle au premier regard.