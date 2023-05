Musique : Le message de Angélique Kidjo à Waly, Jahman, Mia Guissé et Cie

Dans le cadre des activités de sa fondation, Batonga, qui œuvre pour l’autonomisation des femmes, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo séjourne au Sénégal. Elle a saisi l’occasion pour délivrer un message aux musiciens sénégalais, africains en général, principalement les jeunes. «Ils ont commencé depuis longtemps. Maintenant avec l’internet, c’est beaucoup plus rapide, a lancé l’artiste dans un entretien paru ce mardi dans Enquête. Avant, il fallait avoir une maison de disques. Maintenant tu mets sur Youtube, ça marche.»



Angélique Kidjo poursuit : «Ce qu’on doit faire ici, et que Youssou Ndour est en train de faire, c’est de créer une structure pour une carrière. L’artiste ne doit pas sentir le besoin de partir d’ici aller tourner en Europe et revenir, pour se faire de l’argent. Il faut avoir une vision.»



La Béninoise aux cinq Grammy Awards et lauréate du prestigieux Polar Music Prize ajoute : «Les artistes du continent africain, quand ils commencent, il faut qu’ils se disent : ‘dans dix ans, c’est ça que j’ai envie d’être’. C’est important de l’avoir par avance. Comme ça, on fait les choses petit à petit. Quand on a une vision du court terme, on ne peut pas avoir une carrière. Donc, ça veut dire s’entourer de personnes qui peuvent vous encourager et qui vous disent la vérité ; ne pas prendre la grosse tête parce que tu as une chanson qui fait le buzz. Tu commences à prendre la grosse tête, tu descends un peu plus vite. Il faut aller petit à petit en se disant : ‘chaque étape, il y aura un échec, il y aura un succès’. C’est comme ça que ça se passe.»