Musique : Le message touchant de Soul Bang's à Youssou Ndour !

Artiste-chanteur international qui n'est plus à présenter dans le paysage musical africain, Soul Bang's est aujourd'hui l'une des voix les plus puissantes de la Guinée. De passage à Dakar, dans le cadre de la promotion de son cinquième album intitulé ‘’Evolution 2’’, la star guinéenne Souleymane Bangoura communément appelée Soul Bang's a adressé un message touchant au Roi du Mbalax Youssou N'Dour.



Selon le beau-fils de feu Mory Kanté, le lead-vocal du Super Etoile est une source de motivation pour les jeunes artistes africains qui sont dans le milieu de la musique.



"Quand je débutais ma carrière, je disais souvent que je veux une carrière aussi riche que celle de Youssou Ndour qui est parti de rien pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Youssou Ndour est vraiment une source de motivation pour nous les jeunes artistes. La famille Kanté le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait après la mort de notre Papa Mory Kanté", a déclaré l'ancien lauréat du prix découverte RFI sur Seneweb.



Le chanteur a saisi l'occasion d'adresser un message à tous les chefs d'État africain de cultiver la paix et la stabilité dans leurs pays en écoutant le peuple, quelle que soit la situation.



Pour sa créativité exigeante, l'artiste au talent immense contribue à l'avènement de l’Afrique «new generation» du XXIe siècle, fière et impatiente de prendre en main son avenir.



Soul Bang's convie, dans l’album de ses 10 ans, de nombreux talents pour un feu d’artifice de rythmes et de mélodies : la talentueuse griotte Manamba Kanté, son épouse, fille du monument national Mory Kanté, la légende américaine Stevie Wonder et son harmonica Innoss’B, le King de l’afro-congo, Sidiki Diabaté son «cousin» malien ou encore la nouvelle génération du rap guinéen avec Dépotoir, Straiker et Le Mélangeur.



Dans le cadre de ses 10 ans de carrière musicale, l'artiste animera un grand concert à Conakry au stade Lansana Konté pour vendre son album ‘’Evolution 2’’ avec lequel il compte soutenir les enfants non scolarisés. Sur un lot 200 CD qui sera vendu l'artiste, va mettre les revenus à la disposition de sa fondation qui s'occupe des enfants de la rue.