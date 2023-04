Musique : Ma Sané annonce la sortie de son prochain single intitulé "Fiifé"

Deux ans après son dernier single à succès "Man Ak Yow", la "Belle voix de Thiès", Ma Sané, annonce la sortie prochaine d'un nouveau single, annonciateur de son album.







"Salam mes amours ! Vous avez été nombreux à me souhaiter joyeux anniversaire et cela me va droit au cœur ! Merci pour tous vos messages d'affection, de tendresse et d'amour qui ont illuminé ma journée ! J'en profite pour vous annoncer la sortie prochaine de mon nouveau single "Fiifé" bientôt disponible sur ma chaîne YouTube Ma internationale et sur toutes les plateformes, dont voici un petit extrait", a-t-elle posté sur ses réseaux sociaux.









La chanteuse invite par ailleurs le public à venir découvrir l'avant-première de la chanson et des autres titres de l'album dans un concert qu'elle animera à Paris le 28 avril. "Je vous invite également à venir découvrir ce titre en live ainsi que les autres morceaux du futur album, le 28 avril prochain, à l'occasion d'un concert à Paris !". Venez nombreux".