Musique : Makhtar Diop nommé Country Director de l'Afrima pour le Sénégal

Les All Africa Music Awards (Afrima), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA), ont nommé le promoteur culturel et Pdg du groupe Subatel Music, Makhtar Diop, comme Country Director pour le Sénégal, afin de refléter le principe d'inclusion et d'unification du continent par la musique.