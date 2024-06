Musique : Manamba Kanté et Dieynaba Baldé nous offrent "Amène-moi"

Deux belles voix féminines de la musique africaine ont entonné en choeur une belle chanson intitulée "Amène-moi". La Guinéenne Manamba Kanté et Dieynaba Baldé du Sénégal, au sommet de la gloire, incarnent une certaine vision de la musique au féminin. Leur chanson est une véritable ode à l'amour. Une rencontre artistique qui a été un coup de foudre.





Sortie ce vendredi, "Amène-moi" connaît un vif succès aussi bien au Sénégal qu'en Guinée. La vidéo offre un magnifique décor réalisée au cœur de la Guinée, dans les localités comme Conakry, Dubreka et Kassa. Les deux chanteuses livrent une belle performance qui restera sans doute l’une des plus remarquées de 2024.





La chanson marque un autre aspect, au regard de l'actualité entre le Sénégal et la Guinée, histoire de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les deux nations. C'est dans ce sillage que les deux chanteuses, à l'initiative de Bril et de Soûl Bang's, ont décidé ensemble de mettre en place ce magnifique duo pour renouer avec le public sénégalo-guinéen.





Après quelques heures de sa sortie, "Amène-moi" a fait un regain d'attention à travers les réseaux sociaux Facebook et Tik-Tok, partagée comme une traînée de poudre par les fans qui ont positivement sanctionné cette belle collaboration artistique très fructueuse qui met en vedette Manamba Kanté et Dieynaba Baldé.





Un titre disponible sur les plateformes de téléchargement. À découvrir sur Seneweb.