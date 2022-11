Musique : Mustafa Naham annonce la sortie de son album «Tounga»

L’artiste pluridisciplinaire Mustafa Naham se distingue grâce à son inspiration féconde, avec des textes lourds, accompagnés d'une bonne musique. Depuis Paris, le chanteur sénégalais annonce la sortie prochaine de son album intitulé "Tounga". Un album conçu dans un esprit de retour à la source.





Avec ses acolytes de toujours (Moustapha Gaye à la guitare et Pa Assane Samb aux percussions), Mustafa Naham garde cette musique aérée en y apportant cette sauce sénégalaise.





"Avec la touche occidentale qu'il y avait dans ‘Naham Trio’ (2016) et dans ‘Paris-Ouaga-Dakar’ (2020), j'ai voulu swinguer à nouveau avec une vinaigrette sénégalaise dans le rythme, avec cet album qui arrive en 2023, sans dénaturer ce qui fait mon identité musicale" a-t-il déclaré sur Seneweb.





Dans cet album au rythme africain, Mustafa l'enrichit bien, grâce à la participation d'une pléiade d'instrumentistes de renom : Jean-Philippe Rykiel (claviériste et arrangeur de Salif Keita et de Youssou Ndour), Alune Wade (bassiste de Marcus Miller), Samba Laobé Ndiaye du groupe Missal et Thierno Sarr (bassiste de Youssou Ndour). Sans oublier Octavio Angarita (Imany) au violoncelle, le renommé Philippe Brun au mixage et au mastering.





Mustafa Naham est un chanteur engagé, à l’écoute de son pays et de son continent. En mode afro-folk, afro-pop, il a choisi de lutter par le biais de la musique et de chanter la liberté et l’espoir.





Lauréat 2013 du prix Visa pour la création de l’Institut français, il sort cette même année son premier album «Guidelam» (mon amour) sous le label Les Enchanteurs. Entre Paris où il réside maintenant et Dakar où il mène ses activités, Mustafa est aujourd’hui secrétaire du festival Onlyfrench et parrain du projet suisse Une chanson pour l’éducation.





Dans ce projet, Mustafa travaille avec des écoles du Sénégal pour échanger avec les élèves sur les enjeux climatiques. Il est le directeur du Dialawaly festival de Dagana qu’il a initié depuis 2017 (pour valoriser les cultures des différentes ethnies du nord du Sénégal). Son deuxième album sorti en octobre 2016 est le fruit de plusieurs collaborations, dont Amen Viana (guitariste, arrangeur de Kezia Jones, Indila et Kendji Jirac) et Moustapha Gaye (guitariste de Youssou Ndour).





L’année 2017 a été consacrée exclusivement à sa carrière dans le cinéma, avec le tournage du film ‘’Amin’’ du réalisateur français Philippe Faucon, dans lequel il tient un des rôles principaux aux côtés de l'actrice Emmanuelle Devos.





Son dernier album ‘’Paris-Ouaga-Dakar’’ (une collaboration avec le koriste burkinabé Kantala et le guitariste, arrangeur français Dominique Prévost) est sorti en janvier 2020, auréolé d’une tournée africaine, brusquement stoppée par la pandémie de Covid-19.





Gestionnaire pédagogique des Masters en économie à l’université Paris-Nanterre (Paris 10) depuis 2015, Mustafa est aussi un entrepreneur soucieux du développement de son pays avec, à son actif, une école préscolaire et élémentaire à Saint-Louis du Sénégal, ouverte depuis octobre 2019, avec comme particularité des cours de musique au programme.