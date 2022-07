Musique : Paco Diatta remporte le grand prix du “African Village Festival” de Londres

Encore un nouveau sacre de l'artiste compositeur sénégalais Paco Diatta qui vient de décrocher le plus grand Prix de musique à Londres dans le cadre de l'African Village festival 2022.



Cette distinction constitue la troisième cette année pour Paco Diatta, très sollicité par les Africains basés en Europe. Le chanteur sénégalais fait le tour des capitales et les grandes villes occidentales, pour vendre son talent.



Joint par Seneweb, l'artiste dédie cette distinction à la population sénégalaise et africaine.



À rappeler que cette compétition" African Village festival de Londres" est un grand événement multiculturel organisé chaque année dans la capitale anglaise par des sommités de la scène culturelle européenne.