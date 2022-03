Musique : Quand Waly Seck évoque la retraite…

Wally Seck évoque sa retraite musicale

Considéré comme le chanteur le plus en vue au Sénégal, le fils du feu Thione Ballago Seck était l'invité de l'animateur DJ Boub's sur la 2stv. Wally Seck a évoqué sa carrière musicale en prélude de son périple en Gambie. L’occasion, notamment pour lui, d’évoquer sa future retraite. Waly Seck ne songe pas, ainsi, à trop s’éterniser dans la musique comme quelques-uns de ses illustres devanciers. " Je demande au bon Dieu de m'aider pour ne pas faire de la musique à un certain âge. Ça n’en vaut la peine. À un certain âge, je prendrai ma retraite pour profiter de la vie avec ma famille", a-t-il déclaré lors de l’émission.