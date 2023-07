Musique : Que prépare Ismaïla Lô ?

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi 8 juillet, Ismaïla Lô, après 50 ans d’une riche carrière, reconnait avoir “levé le pied”. Mais, il s’empresse d’ajouter : “Je ne me suis pas retiré de la musique. Je reviens du Congo et du Mexique où j’ai joué.”



Au Sénégal où sa carrière a démarré dans les années 80-90, le chanteur avoue : “Nous n’avons plus le temps d’aller jouer dans les boîtes de nuit. Ce qui fait qu’on ne me voit pas toujours.”



Par ailleurs, souligne-t-il : “Je n’ai jamais célébré un anniversaire ou commémoré mes nombreuses années dans la musique. De ce fait, les gens ont tendance à croire que je me suis retiré. Cela fait longtemps également que je n’ai pas mis un album sur le marché. C’est aussi un facteur qui fait que je parais absent. On est tout le temps sur la route. Il faut de temps en temps s’arrêter et sortir de nouvelles choses. Au bout d’un moment, cela devient une nécessité, et même moi, j’en ai besoin.”



Prépare-t-il un album ? A cette question, il répond : “J’écris tous les soirs. Nous avons nos studios dans nos maisons. C’est plus facile et rapide. Du coup, tu prends tout ton temps, en plus je suis quelqu’un de très perfectionniste. Je ne me presse pas. Mon fils cadet de 15 ans ne cesse de me dire que depuis sa naissance, je n’ai pas sorti d’album. Il a raison mais, cela ne saurait tarder”.