Musique : Sidy Samb, seul chanteur sénégalais à l'African Festival de Chicago





Il est le fils de la célèbre cantatrice Daro Mbaye originaire de la région de Louga et ancienne pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano. Sidy Samb est l'héritier légitime d'une famille de griots. Hors de son pays, le chanteur sénégalais séduit le public international dans les plus grands festivals de musique au monde grâce à sa ténacité et son registre musical qui touche toutes les couches.





Après ses belles performances musicales suite à la sortie de son dernier album qui a eu un écho favorable en Espagne et en Scandinavie, Sidy Samb reste l'un des illustres chanteurs africains qui cartonnent dans les grandes scènes européennes.





Annoncé par la maison de disques New African Production, Sidy Samb va faire sa première apparition au prestigieux Festival africain des arts de Chicago, le 2 septembre prochain. Un des plus grands festivals de quartier de Chicago et la plus grande célébration du week-end de la fête du Travail au pays des cultures mondiales noires.





Cet événement culturel immersif et interactif traditionnel de fin d'été apporte l'art, les images, les goûts, les sons et la spiritualité des cultures de la diaspora africaine à Chicago dans un village africain reproduit. Cette performance soutient le nouvel album afroflamenco de Samb, "Dem Dikk", avec des collaborations de grands noms du flamenco espagnol comme Tomasito, Raimundo Amador, Diego Galán.





"Dem Dikk" est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques.





Sidy Samb se réjouit d'être l'un des Africains sélectionnés pour ce rendez-vous musical qui reçoit les vedettes mondiales de la musique. "Je remercie beaucoup mon producteur Biran Sarr qui a fait les démarches. J'avoue que c'est mon travail d'artiste qui m'a permis d'être choisi par le comité du festival. C'est une grande fierté pour moi de représenter le Sénégal", confie le chanteur à Seneweb.





Rappelons que l'African Festival of the Arts est une vitrine pour l'organisation culturelle Africa International House (AIH) basée à Chicago. L'histoire d'AIH commence à Window to Africa (WTA) - une boutique d'art et de cadeaux africains à Harper Court, Hyde Park - détenue par le Dr Delores (Dee) Parmer et Patrick Woodtor qui sont revenus du Liberia en 1982. WTA était exploité par l'art & passionné de culture : Joanne Scott, Shionah Chancellor, Steven B. Jackson, Dayo Laoye, Gwen Luster et Curtis Chancellor.