Musique : Suprématie des chanteurs sénégalais à l'international

Azaya et son epouse

La musique sénégalaise semble bien prendre son envol à l'échelle mondiale, avec un groupe d'artistes qui sillonnent le monde sur les plus grandes scènes de l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Asie.





Au moment où le prince de la kora Sidiki Diabaté et le couple de chanteurs guinéens Azaya et sa femme Djaly Bintou Kaba Kouyaté assurent des concerts à guichets fermés à l'étranger, les artistes sénégalais aussi ne sont pas en reste avec leur participation aux évènements culturels les plus convoités au monde.





Le Roi du Mbalax Youssou Ndour, comme dans ses habitudes, ouvre toujours la voie à la nouvelle génération après sa belle prestation à New-York sur invitation de la star nigériane Burna Boy. Le lead vocal du Super Étoile de Dakar n'a pas encore fini de sillonner les scènes occidentales en prélude au Grand Bal de Bercy prévu au mois de juin. Il sera à l'œuvre avec trois dates aux États-Unis et au Canada pour le 29 mai.





Le lead vocal du Super Diamono Omar Pène va faire son périple mondial, après sa belle prestation enregistrée en France avec son prestigieux Prix de l'Académie Charles Cros de Lyon. L'artiste va assurer quelques spectacles dans quelques pays européens.





Il est difficile de parler de tournées mondiales sans parler de Elhadji Beydi Baba Maal le Roi Yela, qui a une parfaite maîtrise de la World music et des festivals à travers le monde. Baba Maal est attendu sur la mythique scène du Zénith Paris ce 28 mai avec son groupe le Dandé Leñol.





La nouvelle génération de la musique sénégalaise semble bien prendre la relève des anciens à l'image du jeune chanteur Demba Guissé qui fait partie des artistes retenus pour le grand festival du musique aux îles Canaries, en compagnie de la belle voix de Thiès Ma Sané, lead vocal du groupe Wa flash, et le talentueux Woz Kaly. Ils seront sur scène du 20 au 28 mai dans l'une des plus grandes scènes de Tenerife, dans le cadre du festival international Cila Book. Un évènement majeur qui met en vedette la culture et les arts culinaires sénégalais , organisé par les Herman’s Thioune un groupe de musiciens originaires de Bembèye.





Le Golden Boy lead vocal du groupe Ram daan Waly Seck va jouer ce 14 mai en Italie à Brestia dans un méga concert.





Tout pour dire que le mois de mai est consacré aux artistes sénégalais grâce à leurs belles performances musicales reconnues de tous.





LA PUISSANCE DE LA CULTURE MANDINGUE





La musique mandingue reconnue mondialement comme l'un des styles musicaux les plus vus à travers le monde, reste aujourd'hui un véritable moyen pour les koristes sénégalais de jouer partout, à l'image des célèbres koristes Abdoulaye Cissokho, Lamine Cissokho, Mariama Kouyaté et tant d'autres artistes issus de la région du Sud du Sénégal. Ils sont considérés comme des stars planétaires en Scandinavie (Suède, Finlande, Danemark etc.).





Comparés aux artistes maliens, guinéens et nigérians, les Sénégalais vont encore beaucoup faire preuve de performance pour se hisser au plus haut sommet mondial, selon certaines études réalisées par les plus grandes maisons de production.





Les artistes de la sous-région sont plus vus à l'international que ceux du Sénégal.