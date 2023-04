Naya De Nayama, chanteuse sénégalo-allemande : « Les musiciens sénégalais s’en sortent malgré la concurrence des musiques étrangères »

Naya De Nayama est une chanteuse sénégalo-allemande qui s’est très tôt lancée dans la musique. Celle qui est également artiste peintre est entrée dans la musique par la porte du rap avant de s’intéresser à une diversité de styles à savoir le reggae, la musique funk, l’électronique…Aujourd’hui, avec le recul, elle étale des contraintes de l’industrie de la culture au Sénégal. Naya De Nayama, soutient que l’industrie de la musique sénégalaise souffre de la piraterie, de l’absence de financement, à la concurrence des musiques étrangères, à la faiblesse des infrastructures de production et de diffusion. Heureusement que les artistes sénégalais tirent leur épingle du jeu grâce à leur talent.







Vous êtes artiste chanteuse. Quelles sont vos influences musicales ?







J’ai toujours été curieuse. Je m’intéresse à tous les styles tels que le reggae, le rap, la musique funk, la musique électronique ou encore la world musique. Si certains utilisent la musique dans le seul but de se divertir, moi j'accorde une attention assez spéciale. La musique a toujours été pour moi, un élément culturel et social important. Je m’en sers pour exprimer des émotions, raconter des histoires et créer des liens entre les individus.





Comment parvenez-vous à concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale ?





J'ai le soutien de ma famille et de mes amis même en étant loin du Sénégal. Je parle souvent avec eux dans le cadre du travail. Je coordonne les choses pour établir des limites claires entre le travail et la vie privée. Cela me permet d’évoluer sans beaucoup de soucis. En dehors de la musique, je suis aussi artiste peintre. C’est un don que je possède depuis très longtemps. La peinture est un don. C’est naturel en moi. C’est ma routine thérapeutique.





Avez-vous une idée sur l’industrie musicale sénégalaise ?





L'industrie musicale sénégalaise est riche et diversifiée avec le ‘’Mbalax’’, le Hip-Hop, le Reggae, le Jazz…. Les artistes sénégalais sont connus pour leur engagement social et politique. Ainsi, la musique est pour eux comme un moyen de sensibiliser le public sur des questions importantes telles que la justice sociale et les droits de l'homme. Ce qui est très important. En ce qui me concerne, ma musique et ma peinture parlent de la femme sénégalaise et de sa place dans la société.







Par contre l'industrie musicale sénégalaise fait également face à des défis, notamment la piraterie, la concurrence des musiques étrangères, la faiblesse des infrastructures de production et de diffusion.





A cela, il faudra ajouter le manque de financement pour les artistes et les maisons de disques. Malgré ces défis, l'industrie musicale sénégalaise continue de prospérer et de se développer, grâce à l'engagement et au talent des artistes sénégalais ainsi qu'à l'émergence de nouveaux canaux de distribution en ligne.





Est-ce que vous travaillez sur des projets ?





J’ai beaucoup de projets. Je prépare mon premier EP qui va bientôt sortir. Je suis aussi en train de faire des répétitions pour un spectacle programmé dans un club dakarois. Je vais également participer à quelques festivals ici au Sénégal et à l’étranger.