Naya de Nayama : La talentueuse Sénégalo-Allemande annonce son EP pour cette année

Naya de Nayama, chanteuse

Naya de Nayama, une double consonance pour une talentueuse jeune et belle fille dont vous entendrez parler sûrement cette année.





En effet, la jeune chanteuse sénégalaise d’origine allemande annonce la sortie de son EP pour 2023. Bien connue dans le milieu pour ses lives dans les cabarets dakarois, celle qui joue volontiers du reggae et du funk, et même un peu d’électro, compte bien délivrer à son public sa première production qu’elle concocte depuis quelque temps maintenant.





Naya de Nayama est une artiste totale qui vibre avec l’art au quotidien. Elle est plus connue pour ses talents de chanteuse, mais elle est aussi peintre et a déjà signé des œuvres captivantes et pleines de force qui d’ailleurs se vendent très bien.





Méconnue du grand public, la jeune Métisse compte profiter de la sortie de son premier EP pour se faire connaître des Sénégalais et mettre en évidence ses multiples talents.





«Rendez-vous chez un Art», ce sera le titre de cet EP, nous a-t-elle confié. Si on lui demande la signification de ce titre qui semble illogique, elle réplique : «L’art, c’est la liberté ! Les mots, les sons sont à notre service. Nous pouvons les utiliser pour en tirer quelque chose de nouveau. C’est de la création et il n'y a jamais de non-sens, quand il s’agit de la création.»