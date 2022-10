[Découverte] Ndagou Ndiaye, la reine du “njogonal”

Ndagou Ndiaye alias ‘little things’ pour ses abonnés est à la tête d’une entreprise de vente de pâtisserie. A tout juste 28 ans, elle a déjà sorti son livre de cuisine dénommé 'njogonal' et continue de partager avec ses followers sa passion pour la cuisine plus particulièrement les petites choses comme le goûter.



La blogueuse culinaire est décontractée en ce début de matinée à son domicile. Son style est bien loin de la toque et du tablier. Habillée d’un haut rose, d’un bas de jogging et d’un foulard soigneusement noué, Ndagou Ndiaye alias ‘little things’ n’a rien d’une cheffe de cuisine. Cependant elle n’en demeure pas moins passionnée. La femme de 28 ans faisait de la cuisine depuis toute petite et adorait cela. Elle a baigné dans un environnement où les livres de cuisine étaient très présents à la maison. «Je cuisinais avec mes parents le weekend et on faisait beaucoup de pâtisseries. C’est comme cela qu’est né mon amour pour la pâtisserie», avoue-t-elle plongée dans ses souvenirs. Au fil des années, la cuisinière autodidacte s’est perfectionnée et a tout appris grâce aux réseaux sociaux. C’est aussi via ses canaux que ‘Little things’ a connu une certaine notoriété. En effet, la blogueuse culinaire totalise près de 29.000 followers sur Instagram et plus de 8.000 abonnés sur Facebook avec qui elle partage sa passion pour la pâtisserie via ses contenus.



La démonstration du jour consiste à préparer des moelleux au chocolat et caramel. La jeune femme a disposé sur son plan de travail, du caramel, du chocolat, de la farine, de la levure, des œufs et une moule à pâtisserie. Après une brève vérification, la férue de pâtisserie peut enfin commencer la recette. Cette réalisation ira tout droit sur ses différentes plateformes. La blogueuse culinaire commence par mettre du beurre fondu et du sucre dans un saladier. A l’aide d’un fouet, elle mélange le tout et ajoute trois œufs. Ndagou met ensuite de la farine, remue en même temps, ajoute le chocolat, le cacao et termine par la levure. Elle fouette le tout jusqu’à obtenir un résultat homogène. La blogueuse culinaire poursuit en faisant fondre du beurre au micro-onde, beurre la moule, commence à remplir pour les six et enfourne pour environ 25 mn.



Après quelques minutes, les moelleux au chocolat et caramel sont enfin prêts. La photographe et styliste culinaire n’en perd pas une miette et commence à prendre des photos à l’aide de son appareil. Des clichés qui iront directement dans son blog et ses réseaux sociaux.



Les débuts des petites choses



La blogueuse culinaire s’est fait un nom grâce à la magie des plateformes numériques depuis sept ans. Une renommée qui permet aussi à la créatrice de contenus d’avoir plus de visibilité pour son entreprise. En effet, c’est en 2015 qu’elle crée ‘little things’(les petites choses). «C’est une entreprise qui commercialise des cupcakes et autres pâtisseries», a fait savoir la cheffe d’entreprise. La passionnée de pâtisserie doit le nom de sa boite à ses amis. «Je me suis dit que je voulais faire de petites choses simples et faciles à faire. C’est en partant de cela et de nos discussions qu’est venu le nom ‘little things’», a expliqué la femme de 28 ans. La diplômée en industrie chimique et agroalimentaire commence ainsi à faire voyager ses clients à travers ses petits fours. Mais la jeune fille ne va pas s’arrêter en si bon chemin et va pousser sa passion pour les petites choses jusque dans le goûter.



‘Njogonal’ ou la nostalgie des mets d’antan



«Les choses de la vie sont les plus simples», a-t-on pour coutume de dire et Ndagou Ndiaye définit sa cuisine comme un art des petites choses. C’est en partant de là qu’elle va faire revivre le goûter car tout à commencé comme cela avec ses amis. Ils se retrouvaient chez elle pour des petites séances où il y avait au menu des cakes, des cheesecakes, des pizzas. Des plats qui faisaient le plaisir de ses copains. C’est de là que la férue de pâtisserie va trouver enfin le thème pour son livre. En effet, la blogueuse culinaire a toujours voulu écrire un livre de cuisine. La femme de 28 ans s’est rappelée de ces goûters avec ses amis et ceux qu’elle faisait avec sa grand-mère avec des recettes différentes c’est-à-dire tout ce qui était ‘mbourake’, ‘nakk ceep’. « Cela m’a replongé en enfance en me rappelant de recettes que je faisais avec mes proches.C’est le condensé de tout cela qui a fait le njogonal», narre-t-elle d’un brin nostalgique.



« Le livre ‘njogonal’ est un retour en enfance. Vous y trouverez tout ce qui est ‘mbourake’, ‘nakk ceep’ ou ‘sousseul’ etc. », a expliqué Ndagou. Dans ce livre de cuisine, le lecteur peut y retrouver des anecdotes, des souvenirs de proches. «Je me souviens quand j’allais à 17h chez la vendeuse d’acaara, les ‘mbourake’ que je faisais avec ma grand-mère. C’était des choses qu’on ne voit plus. C’est rare d’en voir maintenant et c’est des choses qui parlent aux gens», a fait savoir l’auteure. Le lecteur peut aussi trouver dans ce bouquin d’autres recettes qui viennent d’ailleurs mais avec des ingrédients locaux. Il y a par exemple un cheesecake au ‘bissap’ (fleur d’hibiscus), une mousse chocolat et café Touba entre autres recettes. «J’essaie de démystifier un peu le goûter et montrer qu’on a aussi des recettes de pâtisseries», affirme-t-elle.



La femme à la taille moyenne et au teint marron ne se limite pas seulement à la pâtisserie. Elle collabore aussi avec des marques, organise des évènements autour du thème 'njogonal' dans un hôtel de la place et fait de la photographie et du stylisme culinaire. C’est un art qui consiste à montrer la nourriture sous une autre forme et de donner envie à la personne qui va regarder les images. «Il faut trouver le meilleur moyen de représenter cela car la personne n’a pas l’image en face», explique-t-elle. Une façon de faire ressortir un aspect important de l’art culinaire : la créativité.



Une perfectionniste à la créativité débordante



«Elle a toujours des idées ingénieuses et sait comment les implanter qu’il s’agisse de création de recettes, de contenus culinaires, de photographie ou de stylisme culinaire», a fait savoir Arona Dieng, époux de Ndagou. En dehors de sa créativité, l’époux parle d’une femme passionnée et qui met du cœur dans tout ce qu’elle fait. Cependant ce qui a plus marqué Arona reste la détermination de sa douce moitié lors de la rédaction du livre 'njogonal'. «J’ai été ému de l’énergie qu’elle a mis dans ce travail, les heures passées à tester et retester des recettes, en passant par la description de la recette, la création du décor et de l’univers autour du plat, chercher et trouver la ou les photos parfaites», se souvient-il.



La créativité et le sens du détail de Ndagou sont des qualificatifs qui reviennent souvent lorsque ses proches parlent d’elle. Son ami depuis près de dix ans abonde dans le même sens. Selon lui, Ndagou est une personne très méticuleuse et sa créativité lui a permis de se lancer dans un secteur qui n'existait quasiment pas au Sénégal à ses débuts à savoir tout ce qui tourne autour de l'art culinaire.