Ndakhté Lo : "Mes ambitions dépassent le Disque d'or"

La jeune chanteuse Ndakhté Lo est la grande attraction du paysage musical, ces derniers jours. Elle vient de sortir son premier single "Glow up", qui attire l'attention sur les réseaux en polarisant un million de vues en seulement cinq jours. Dans un entretien accordé ce mercredi à Seneweb, elle a fait une révélation de taille sur ses objectifs qui supplantent le Disque d'or.







Selon Ndakhté Lo, dépasser le parcours de Youssou Ndour et celui de Baaba Maal, voire de Coumba Gawlo Seck, est son ambition. "Je suis une jeune chanteuse pleine d'ambitions et mon objectif principal, c'est d'être la plus grande star féminine sénégalaise et je sais que je peux le faire. Avoir le Disque d'or c'est bien, mais mes ambitions dépassent cette distinction", a-t-elle déclaré.





Elle est revenue sur d'autres sujets, dans cet entretien dont vous aurez l'intégralité ce soir à 19h sur Seneweb et dans l'ensemble de ses plateformes digitales.