[Hommage] Ndongo Lô, 17 ans déjà : Sa famille réclame un hommage digne de son nom

Hommage à Ndongo Lo, 17 ans deja!

Il y a 17 ans jour pour jour disparaissait Ndogo Lô, l'un des meilleurs chanteurs du paysage musical sénégalais. Originaire de la banlieue dakaroise (Pikine), le jeune chanteur s'éteint le 16 janvier 2005 dès suite d'une courte maladie. Seneweb lui rend hommage à l'occasion de ce 17e anniversaire de décès.





Ndongo Lô était sans équivoque l’enfant chéri de la jeunesse sénégalaise. Sa voix nasale et typiquement griotte qui vogue sur un Mbalax pur, joué par des requins professionnels tels que Habib Faye et Moussa Traoré, ne laisse pas grand monde indifférent.

Malgré sa courte carrière musicale très fulgurante, le Rossignol s'est fait un nom accompagné d'une célébrité grandissante grâce à sa belle voix atypique et son engagement pour les bonnes causes. L'artiste avait enregistré trois albums Solo (Ndortel, Tarkhiss, Aduna) et une pléthore de hits qui continuent d'honorer sa mémoire dans les playlists des Sénégalais. À Tally bou bess, un quartier au cœur de Pikine où l'artiste a vu jour, les habitants réclament un monument ou un édifice culturel à son nom pour sa saluer sa mémoire.





Selon son petit frère chanteur Mame Cheikh Niang, Ndongo Lô "mérite tous les honneurs car il s'est donné durant toute sa vie à défendre l'intérêt des populations en prônant la paix et la cohésion sociale pour son propre pays". Il ajoute qu'un grand monument dédié à son son nom sera construit au cœur de Pikine.





Pour lui rendre un vibrant hommage, Seneweb vous propose de redécouvrir quelques chansons les plus marquantes de son glorieux répertoire.





"Sama yaye" Extrait de premier Album Ndortel. A travers cette chanson, l'artiste rend hommage à sa maman pour tout ce qu'elle fait pour lui au début, pendant la période des vaches maigres.





"Diegou Pousso" Diegou Pousso en featring avec Mbaye Dieye Faye, un titre magnifique issu de son deuxième album Tarkhiss, une chanson qui évoque une réalité socio-culturelle, il adresse ici un message aux femmes qui doivent bien s'occuper de leur ménage convenablement au lieu de créer des histoires inutiles.





"Lamb Dji" Sortie en 2004 à la veille du choc des titans entre Moustapha Gueye et Moukhamed Ndao Tyson organisé par l'action. Ndongo Lô a enregistré cette chanson pour donner sensation à la lutte sénégalaise.





"Galass autrement dit Serigne Fallou. Son affection envers Serigne Fallou Mbacké, une des plus grandes figures emblématiques de l'islam était reconnue de tous. Ndongo Lô rendait hommage à ce grand homme dans tous ses albums, ce qui lui a permis d'avoir le titre" Ndongo Lô mou Serigne Fallou".