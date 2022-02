Neega Mass revisite l'Afrique à travers "Ba Ntu Yalla"

Massamba Thiam alias Neega Mass est un artiste compositeur, poète, interprète Sénégalais né en Casamance au Sud du Sénégal. Établi en France, Neega Mass possède aujourd'hui une discographie musicale très riche avec des albums fétiches comme Aduna en 2015. Le second a pour titre L’œil invisible : il est dans les bacs depuis 2016. Neega Mass est très influencé par les penseurs et intellectuels africains tels Cheikh Anta Diop. L'artiste se définit comme engagé pour la libération du peuple noir et pour une prise de conscience de la jeunesse africaine.



Artiste compositeur international, Neega Mass revient comme d'habitude pour faire sensation avec sa quatrième réalisation soldée d'un album aussi mélodieux qu'instructif.

Un album composé de 10 titres inédits sorti le 10 février dernier avec la participation de plusieurs artistes issus de la diaspora, «Ban’tu Yalla» est joué par plusieurs instruments différents, avec un style qui varie entre le hip-hop, le blues, le slam et la musique des Touaregs. Une façon pour l’artiste d’inviter les peuples à une dimension panafricaine, dans la continuité de son combat. Avec un travail d'artiste bien fait, l'album est un chef-d'œuvre magnifique à toute épreuve que l'artiste lui explique à travers un mélange de plusieurs styles.

Neega Mass s'en explique : "J’ai fait un brassage ethnique entre les peuples qui ont civilisé une bonne partie de l’Afrique. J’ai parlé également de l’avenir de la jeunesse qui doit reprendre le contrôle d’un continent, les défis qu’il nous reste à relever concernant la survie du continent et les aspects de la modernité, mais aussi de la croissance économique», développe l’artiste qui utilise la kora, le xalam, le sabar, la flûte peule, le kamala Ngoni et les lekett (calebasses).

Un album qui touche toutes les générations

Dans cet album, l’inspiration musicale est variée, avec un mélange de rythmes que l’artiste dit avoir beaucoup utilisé pour donner un socle très mandingue avec des rythmes qui nous viennent du Mali qui sont autour des instruments comme la Kora le balafon et le Xalam sans oublier l’influence du Sénégal, marqué par le mbalax.

L'album sera suivi d'un périple international en Afrique et dans le reste du monde pour sa promotion.