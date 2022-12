Ngaka Blindé : "J'ai signé un contrat avec les Sénégalais et je dois l’honorer"

Considéré comme l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération, Baba Ndiaye, plus connu sous son nom de scène Ngaka Blindé, était l'artiste vedette ce samedi, à l'occasion du grand concert du festival Africafête à Dakar, édition 2022. Sur scène, le jeune rappeur a séduit le grand public avec une belle performance musicale pour clôturer la fête en beauté. L'artiste a saisi l'occasion pour adresser un message fort à ses fans.





Selon Ngaka Blindé, il n'a pas droit à l'erreur dans sa carrière musicale, car il estime avoir signé un pacte avec les Sénégalais, auquel il est tenu de respecter sans faille.





"J'ai signé un contrat avec les Sénégalais et je dois l'honorer. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mon rôle, c'est d'être un exemple pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Mon plus grand objectif, c'est de hisser le drapeau du Sénégal sur les grandes scènes du monde et de participer au développement de la musique sénégalaise", a-t-il déclaré devant un public connaisseur qui lui disait "Tu es le meilleur !".