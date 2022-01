Ngoné Ndour réclame les sous de la SODAV : Utilisation d'œuvres des musiciens et des chanteurs, "une habitude chez les politiciens"

Ngone Ndour réclame des sous aux politiciens

Les caravanes des leaders politiques sillonnent le pays, depuis l'ouverture de la campagne électorale, au rythme des belles mélodies musicales en faveur des candidats. Mais le problème est que, souvent, les politiques oublient de s'acquitter des redevances pour le compte de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV).





Ce qui pousse Ngoné Ndour, la présidente du Conseil d'administration (PCA) de la SODAV, à briser le silence pour les rappeler à l'ordre et au respect des normes. "Ne tuez pas la culture. Acquittez-vous de la redevance sur le droit d'auteur auprès de la SODAV".





Sa réaction a été reprise comme une chanson populaire et partagée par des ténors comme Youssou Ndour, Didier Awadi, Yoro Ndiaye, etc.





Selon Ngoné Ndour, interrogée par nos confrères de la RFM, "la SODAV a envoyé des courriers à plusieurs formations politiques. Mais la plupart ne répondent pas et c'est la même chose à chaque campagne électorale. Je pense que quand on veut diriger une commune ou un pays, la première chose à faire, c'est de respecter les textes et les règlements".