Nouveau titre ‘’Borom Gamou Gi’’ : Kane Diallo et Mouhamed Alla Diop célèbrent le Prophète

Dans une sublime chanson, Mouhamed Alla Diop et Kane Diallo mettent en lumière le Prophète Mouhammad (Psl) en prélude au grand Gamou.





Trois ans après son opus "Madinatoun Nabi" (2009) dédié à la ville sainte du Prophète de l'islam, Kane Diallo Welma revisite la musique spirituelle avec "Borom Gamou Gi". Sorti récemment dans toutes les plateformes de streaming, "Borom Gamou Gi" est un single mélodieux et riche en couleurs. Il est en tendance actuellement sur les réseaux sociaux à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète communément appelée Maouloud. Kane Diallo l’a chanté en featuring avec le nabien Mouhamed Alla Diop. Le plus aimé, notre bien aimé, le Prophète Mouhammad (Psl) est admirablement chanté par deux voix suaves. Ce tube "Borom Gamou Gi" est un hymne d'amour et d'affection au Prophète.





Un vibrant hommage dans un écrin de voix au Meilleur d'entre nous, le prophète Mouhammad (Psl). L'artiste Kane Diallo et le nabien Mouhamed Alla Diop offrent à la communauté musulmane un cocktail de mélodie spirituelle en cette veille de la nuit du Prophète. Gloire au Prophète Mouhammad (Dieu lui accorde la grâce et la paix) une véritable Burda synonyme d'un hymne pour faire les louanges d'un guide spirituel à travers une belle épitaphe pleine d'enseignements et de sagesse.





À découvrir