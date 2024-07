Nouvelle Publication : REPRENDRE le pouvoir de choisir vos LEADERS avec la boussole BAAP (Besoins, Apports, Activités, Propositions) – Dr Seynabou Diop

Dans les premiers stades de développement de ce livre, l’objectif était clair : contribuer à éveiller la population sur la notion cruciale de leadership. À cette époque, il semblait que la société sénégalaise était plongée dans une quête de compréhension plus profonde de ce que signifie être un bon leader même si le leadership de Ousmane Sonko inspirait beaucoup de citoyens et constituait des comportements typiques d’un bon leader. Ce livre était destiné donc à être une lumière guide dans ce voyage.





Cependant, alors que les dernières touches étaient apportées à ce manuscrit, un événement majeur s’est produit : des élections présidentielles ont eu lieu le 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un leader prometteur désigné par Ousmane Sonko empêché, a été élu avec un soutien massif de 54 % de la population. Ce résultat électoral a servi de confirmation puissante que l’éveil tant recherché sur le leadership avait déjà commencé à prendre racine dans notre société.





Face à ce changement de contexte, il est devenu évident que, plutôt que de simplement éveiller la population sur le leadership, le véritable défi résidait désormais dans le renforcement et la vulgarisation de cette conscience déjà éveillée. Alors que 54 % de la population avait déjà manifesté son soutien à un leader prometteur, il restait encore 46 % de la population à éduquer et à inspirer pour atteindre un éveil collectif complet.





Dès lors, le livre a élargi ses objectifs, passant d’un objectif initial d’éveil à un rôle renforcé de soutien et de vulgarisation. En mettant l’accent sur les principes universels du leadership, les études de cas inspirantes et les conseils pratiques, il a pour ambition d’être un catalyseur pour un éveil encore plus profond et généralisé dans notre société.





Alors que nous continuons à avancer ensemble vers un avenir où le leadership éclairé est la norme, ce livre se tient prêt à jouer son rôle vital dans ce voyage collectif vers un monde meilleur et plus éclairé.





Disponible sur Amazon.com à partir du 15 juillet et éventuellement dans les librairies locales au Sénégal !