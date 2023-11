Nuit de l'excellence africaine en France : Le chanteur Chérifou nominé dans la catégorie Meilleur artiste de la diaspora

Le prix de l’excellence africaine est un événement majeur dans l’industrie musicale africaine. Il vise à célébrer la diversité et l’excellence des artistes en France. Cette année, la cérémonie se tiendra le 13 novembre 2023 à Paris et va récompenser plusieurs catégories couvrant un large éventail de genres et de talents musicaux.







Parmi les nominés, figure le chanteur sénégalais Chérifou qui a tapé fort avec ses deux singles « Vradj Vradj » et "Pop Pop".