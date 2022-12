Omar Pène, lauréat du Prix d’Excellence CEDEAO 2022 : Un « couronnement magistral de l'admirable œuvre » du lead du super Diamano, selon Aliou Sow

Le lead vocal du super Diamono, Omar Pène vient d’être honoré au niveau sous régional. Il est le lauréat du Prix d’Excellence CEDEAO 2022, section Arts (musique). Une belle consécration qui a été magnifiée par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique.





"Les trois lauréats des Prix d'Excellence CEDEAO 2022 sont notre compatriote Omar PENE, arts (musique), les Nigérians Wole SOYINKA (littérature) et le fondateur de la banque UBA (économie et finance). Sur instruction du Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, toutes les dispositions nécessaires à l'accompagnement de notre icône de la musique africaine ont été prises dès la notification de la décision et antérieurement pour le suivi des candidatures du Sénégal. Ce Prix est un couronnement magistral de l'admirable œuvre de notre compatriote Omar Pène qui n'a jamais cessé de nous rendre heureux et fiers. Bravo Omar ! Be blessed", a-t-il déclaré.