Omar Sy, producteur et acteur principal d'un film sur Les "Tirailleurs"

L'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy va incarner le personnage principal d'un long métrage fiction consacré aux tirailleurs sénégalais, un film dont le tournage va se dérouler en France et au Sénégal, a-t-on appris du secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique du Sénégal (FOPICA).





Abdoul Aziz Cissé a rencontré à ce sujet la coproductrice du film Caroline Nataaf, lors du dernier festival de Cannes, en juillet dernier.





"Les échanges avec Caroline Nataaf avaient pour objectifs d'approfondir les discussions que nous avons déjà eues avec l'acteur Oumar Sy et son équipe de production concernant un appui souhaité de l'Etat du Sénégal, à travers le FOPICA, dans le cadre de la production de ce long métrage fiction dont une partie sera tournée au Sénégal", a-t-il rapporté.





Dans ce film historique dont le tournage a démarré le 23 août dernier dans les Ardennes (France), Omar Sy incarne le personnage d'un père sénégalais qui s'engage dans l'armée française pour retrouver son fils, enrôlé de force en 1917.





Le tournage prévu pour une durée de neuf semaines, va se poursuivre en France jusqu'au 13 octobre prochain 2021 en France, avant le Sénégal qui va abriter la deuxième partie du tournage, à partir de janvier 2022.





Selon Abdoul Aziz Sy, ce film "tient particulièrement à cœur" Omar Sy, qui a sollicité le FOPICA pour qu'il puisse participer à son financement et faire en sorte qu'il bénéficie des accords de coproduction signés entre le Sénégal et la France.





Il est produit par l'acteur lui-même qui participe à son financement, par le biais de ses sociétés "Korokoro" (France) et "Sy Possible Africa" (Sénégal), aux côtés de France 3 et Canal+.





"Oumar, conscient du rôle important qu'il peut jouer dans le développement du cinéma sénégalais, a décidé de créer la société de production +Sy Possible Africa+ pour attirer un grand nombre de projets de film au Sénégal. Ce qu'il a déjà fait avec le film +Yao+", souligne Abdoul Aziz Cissé.





En plus de la participation financière du FOPICA dans ce nouveau projet de film de Oumar Sy, "nous avons discuté des procédures permettant de faire bénéficier au film des accords de coproduction signés entre le Sénégal et la France", a indiqué le secrétaire permanent du FOPICA.





Il signale à ce sujet que la France et le Sénégal travaillent sur un projet de réactualisation des accords de coproduction et d'échanges cinématographiques dont les négociations ont été finalisées.





"Le principal point d'achoppement des négociations résidait dans le passage d'un seuil de 80%-20% à 90%-10%", précise-t-il.





Omar Sy est déjà à l'affiche dans un autre film lié au Sénégal, le road movie "Yao", que l'acteur franco-sénégalais a coproduit avec Philippe Godeau.