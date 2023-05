Orchestre Gune yi: Une fratrie de chanteurs qui fait voyager !

Au Sénégal, peu de jeunes chanteurs osent se frotter à la pop-Affro, un style musical pas très populaire au pays de la Teranga. Pourtant, ce genre musical existe bel et bien sur la scène musicale sénégalaise avec l'orchestre Gune yi de Saint-Louis, des frères chanteurs et musiciens de même famille qui le pratiquent en le mélangeant avec le Mbalax.





Considéré actuellement comme l'un des meilleurs groupes de musique dans la capitale du nord avec des performances notées dans leur discographie sans oublier une pléthore de chansons polarisant des millions de vues sur Youtube. Soutenus par le Père El Hadji Moustapha Diara , cette fratrie de cinq personnes au charisme incroyable, même s'ils n'ont pas encore une célébrité grandissante, offre de la bonne musique à leur auditoire avec des choeurs magnifiques, une maîtrise musicale fabuleuse, une section rythmique à toute épreuve, des mélodies riches et variées, un mélange de rock hard, soft, balades hymnes, et des échappées vers d'autres styles.





La parfaite alchimie des voix de Bayla et Palaye Diara (chanteurs) donne une sonorité simple et authentique. Après avoir connu le succès dans leur ville à Saint Louis, l'orchestre Gune yi se fait peu à peu un nom dans la capitale sénégalaise avec des séries spectacles dans les restaurants et au Théâtre national Daniel Sorano. À l'occasion du festival international Back To The roots à Saint Louis, ces enfants ont tenu en haleine le public ce samedi sur la scène de l'institut français dans un registre musical très convoité par les mélomanes.