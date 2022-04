Pâques : Alpha Blondy appelle à une paix définitive dans le monde !

Le Message de Pâques du chanteur Alpha Blondy

Cette fête de Pâques 2022 était une occasion, pour beaucoup de personnalités, parmi lesquelles des chanteurs, des footballeurs, des rois et des prêtres, de lancer des messages de paix, d'unité et de rassemblement à l'humanité. C'est dans ce sillage que l'artiste Seydou Koné, communément appelé ‘’Alpha Blondy’’, a adressé un message fort dans ce monde coloré par des guerres et des conflits. Selon l'artiste ivoirien, ce monde a besoin de paix et de solidarité, pour une cohésion sociale.