Pedro Quevedo (Maire de Las Palmas) : "Nos États doivent avoir plus de respect envers l'Afrique"

Pedro Quevedo, Maire de Las Palmas

À l'occasion de la 2e édition de la journée de l'Africaine "Cila Book" organisée par le gouvernement espagnol et les frères Thioune à Las Palmas sur le Grand Canaria, dans le but de renforcer les liens culturels qui unissent le Sénégal et l'Espagne, beaucoup de Sénégalais basés en Europe se sont déplacés pour prendre part à l'événement.





Une rencontre de haute facture qui fait la promotion de la culture africaine, vu la présence de personnalités les plus influentes espagnoles comme sénégalaises. On peut citer Pedro Quevedo, Maire de la ville de Las Palmas et Député européen.





Dans son discours, hier, à l'ouverture officielle de cet événement, il n'a pas été tendre avec ses voisins européens.





Selon lui, l'Europe doit beaucoup à l'Afrique et il est temps qu'on ouvre les yeux pour faire preuve de responsabilité. ‘’Un tel festival international aussi magnifique où l’on note plusieurs sommités africaines, est juste une preuve sur l'honnêteté de l'Afrique envers nous", a-t-il fait savoir à ses amis européens.





Il ajoute, par ailleurs, que les irrégularités constatées sur l'immigration seront bientôt prises en charge pour pouvoir permettre à tous ces jeunes Africains de venir en toute confiance et tranquillité en Espagne et ailleurs en Europe.