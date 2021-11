Pour combler le retard touristique, un artiste révolutionne les arts traditionnels

L'artiste Moustapha Kambaye à Sedhiou

Au rond-point Julescounda, situé au centre-ville de la commune de Sédhiou, se dresse la seule galerie d’arts de la région. Sur les rayons, on peut remarquer les instruments traditionnels de musique tels que la kora, le balafon, le tam-tam et la calebasse perlée. A ces instruments s’ajoutent divers objets d’art que sont les gourdes décorées mais aussi les chaussures et les ceintures en cuir.





Formé à l’institut des arts du Maroc, Moustapha Kambaye, est un technicien des arts traditionnels spécialisé dans le travail du cuir. Il tient cette galerie pour répondre à un besoin touristique et culturel : « Je pense que la région est en retard par rapport aux exigences du tourisme, c’est pourquoi je suis revenu pour satisfaire cette demande en installant cette galerie chez moi faute de sites aménagés » a dit l’artiste.





Impacté par la Covid-19 depuis mars 2020, Moustapha Kambaye peine aujourd’hui à faire la promotion de ses instruments et objets d’art. Cette contrainte a renforcé les difficultés d’écoulement de ses produits et a baissé sensiblement ses revenus.





En dehors des foires internationales auxquelles il participe, l’artiste, préoccupé par la promotion de la culture de son terroir, n’est pas soutenu pour l’instant par les autorités de la culture et de la formation professionnelle.