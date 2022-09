Pourquoi Jaaw Ketchup s’appelle Jaaw Ketchup

Il s’appelle Alioune Badara Diaw. Il est plus connu en tant que Jaaw Ketchup. Il écume les réseaux sociaux avec ses vidéos hilarantes. Faire rire son monde, lui a valu une notoriété qui dépasse le Sénégal.



La FIFA l’a désigné parmi les 25 fans leaders de la Coupe du monde 2022. Et avant l’instance mondiale, la CAF l’avait invité à la CAN 2021. La liste de ses sollicitations est loin d’être exhaustive.



Ce succès, Alioune Badara Diaw le doit à son petit-frère, celui qui porte en réalité le surnom de Jaaw Ketchup et l'utilisait jusqu'en 2018 sur les réseaux sociaux. «Je n’avais qu’un téléphone basique, j’utilisais celui de mon frère à chaque fois qu’il se rendait à l’école, rembobine l’humoriste dans un entretien paru ce mardi dans Le Quotidien. Je n’avais pas de compte Facebook, non plus, j’utilisais le sien. (…) Je peux dire que j’ai eu ma chance à travers lui. Il m’a fait connaître du grand public.»



Le vrai Jaaw Ketchup ne manque pas une occasion de réclamer des «royalties» à celui qui est plus connu. «Mon jeune frère continue toujours de me faire un marquage à la culotte, sourit Alioune Badara Diaw. Il ne me laisse pas un moment de répit. A chaque fois qu’il est au courant que j’ai de l’argent, il vient me réclamer sa commission, et je la lui donne. C’est normal du moment que c’est grâce à son téléphone que j’ai commencé à me faire connaître du grand public à partir de mars 2018.»