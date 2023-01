[Vidéo] Prince Diéry Dior Ndella Fall : Voici Pourquoi Coumba Gawlo l'a chanté !

l'histoire du Prince Diéry Dior Ndella Fall

Le 7 avril 1904, communément appelé la "Rebellion de Thiès", le prince Diéry Dior Ndella, fils du 32e Damel du Cayor Samba Yaya Fall et de la princesse Dièye, accompagné de son cousin Kanar Fall et quelques-uns de leurs amis, sont convoqués à Thiès, par l’intérimaire du commandant Prempain, au palais du gouverneur, pour délit de vente d’esclaves, interdit en ce temps par l'autorité coloniale.





Après avoir refusé de purger une peine de 15 jours en prison, le prince a défié l'autorité dans une bataille épique à l'intérieur du palais, qu’il mena avec l'aide de ses preux amis et chevaliers parmi lesquels Sarithia Massamba Dièye contre les envahisseurs, pour la dignité et son refus absolu de se soumettre. Un acte de bravoure et de dignité salué par les griots, gardiens fidèles de la tradition.





Dans ce sillage, la diva à la voix d'or, Coumba Gawlo Seck a décidé de rendre hommage à ce grand chevalier d'honneur. Selon elle, c'est son rôle le plus absolu de chanter et de galvaniser les lignées légendaires.





Sortie en 2018, "Diéry Dior Ndella" est devenue une chanson culte dans tout le Cayor. Elle est aussi un moyen pour certains enseignants de faire comprendre à leurs élèves l'histoire de ce veillant prince, neveu du héros national Lat Dior Diop.





À travers cette vidéo aussi magnifique avec un décor épuré puisé au fin fond du Cayor, la diva Coumba Gawlo a élevé sa voix puissante en convoquant l'histoire pour magnifier une époque glorieuse. "L' Afrique en général, le Sénégal en particulier, a une histoire, une culture, des traditions. Et son histoire a été écrite par des hommes et des femmes de valeur, des héros et des héroïnes, parmi lesquels Diéry Dior Ndella Fall. Ce roi du Cayor est une référence pour plusieurs générations, de par sa bravoure, son courage, son engagement pour sa patrie. Il a affronté, avec bravoure et dignité, le colonialisme et marqué l'histoire", nous confie la diva.





Fidèle à sa culture et sa tradition, Coumba Gawlo est loin d'être une chanteuse qui ignore son histoire et son rôle de griotte. Dans ses chansons, elle a toujours accordé une place prépondérante à sa culture et sa tradition, comme le faisaient ses grands-parents.





"En tant que Gawlo dépositaire de l'histoire, de par mes grands-parents, j'ai jugé normal de rendre hommage à cette figure de notre société pour servir de modèle aux générations. L'objectif de cette chanson, au-delà de rappeler l'histoire et l'enseigner à la nouvelle génération, est bien sûr de donner des modèles. J'ai depuis toujours rendu hommage a nos guerriers à travers mes chansons, parmi lesquels je peux citer Lat Dior Ngoné Latyr, Alboury Ndiaye, Diaffe Yalla et tant d'autres, ainsi que des héroïnes comme Yacine Boubou Fall, Aline Sitoe Diatta, les femmes de Nder, etc. Le rôle de la musique, c'est aussi d'éduquer, de sensibiliser, de transmettre des messages".





Coumba Gawlo, une diva incontestée dans la sphère musicale sénégalaise et africaine, a écrit les plus belles lettres de noblesse du paysage culturel sénégalais et continue toujours. Hors du pays, la diva fait toujours preuve de courage et de personnalité, à travers ses réactions et ses prises de position sur le quotidien du Sénégal.





Après une petite pause, elle promet un retour triomphal pour ses fans et le monde de la culture.