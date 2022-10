Prix Neustadt : Boris Diop remporte le «Nobel américain» de littérature

L’écrivain Boubacar Boris Diop a remporté le prix international de littérature Neustadt 2022. Il a été distingué pour son roman «Murambi, le livre des ossements», consacré au génocide rwandais.



L’annonce a été faite par «World Literature Today», le magazine de l’université d’Oklahoma, initiatrice du Prix. «C’est un grand honneur qu’un écrivain africain chevronné de la stature de Boubacar Boris Diop ait remporté le prix Neustadt, a réagi Robert Con Davis-Undiano, directeur exécutif du magazine. C’est un point de repère pour le prix et pour la renommée croissante et bien méritée de M. Diop en Occident.»



Le prix Neustadt est considéré, selon Wal fadjri, comme le «Nobel américain» de littérature. Il récompense aussi bien les poètes, les scénaristes et les dramaturges que les romanciers.