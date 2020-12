Profil de Moustapha Kaby Diedhiou : Un chanteur prometteur

Moustapha Kaby Diedhiou, Chanteur

Moustapha Kaby Diedhiou ! Ce nom ne dit certainement pas grand-chose aux mélomanes. Et pourtant, il est un des leurs. L'artiste originaire de la Casamance ne vit que pour la musique. Né à Tivaouane, il y a 23 ans, rien ne prédestinait Kaby à faire une carrière musicale. Il évoluait plutôt dans le milieu sportif. Brillant élève, après avoir décroché aux études, en classe de 3ème secondaire, il se consacre au football.





"J'ai joué dans le club de l'Asfa en junior. Mon plus grand rêve était de fouler avec mes godasses les pelouses internationales. J’étais un très bon footballeur tout le monde pensait que je ferais une bonne carrière à l'étranger. J'avais tous les atouts et les armes nécessaires pour bien mener ma carrière dans le football. J'ai plusieurs fois joué en championnat du Sénégal. J'ai fait pas mal de tests pour avoir la chance de jouer dans de grands clubs mais ça tombait toujours à l'eau. En un moment donné j'en avais marre et j'ai arrêté le football", avoue Kaby.





La musique va s'imposer à lui. Au gré de ses développements professionnels, il finit par s'y consacrer complètement. Aujourd’hui, le jeune homme suit sa passion.





"Je ne pense pas que j'ai choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. C'est une passion qui a longtemps sommeillé en moi. Ce n'est pas parce que j'ai une belle voie même si je n'y suis pas entré par effraction. Je veux être épanoui, musicalement parlant. Dieu merci, je pense être sur la bonne voie", dit-il.





En 2016, il sort son premier single intitulé ‘‘Fima Tolou ci Yow’’. L'opus fait un tabac à Ziguinchor. A la fin de 2018, il signe un contrat avec un label de production et sort deux clips (Waiting for you & Yama doye). En août 2019, il se lance dans la promotion de sa mixtape de six titres appelée "SunShine". Il met sur le marché pas mal d'Ep, trois vidéos, un featuring avec un Gambien, et un Tanzanien.

N'ayant pas de frontière dans le milieu, il assure qu'il peut demain faire un duo avec un mbalakh man. "L' essentiel c'est de sortir une bonne qualité qui ne souffre d'aucune médiocrité", précise-t-il.





Il raconte avoir fait de la maçonnerie, de la production de céréale, vendu ses chaussures, afin de faire ses enregistrements.





"J'avais un bon poste chez Maria production, j'étais chef production de céréales. A un moment, la musique a pris le dessus sur mon travail de céréalier. Inquiet par la tournure des choses, ma patronne m'a libéré parce que je me focalisais plus dans la musique que sur mon travail‘’, se souvient Kaby avec un sourire en coin.





"Faites de la place, Kaby est dans la place"





De commerce facile, le jeune artiste a plein d'idées et de projets dans la tête. Il aspire à faire une carrière nationale et internationale.

2017, sera une grande consécration pour sa carrière, il signe son premier contrat avec un label à Dakar FC Prod.





‘’Je suis un grand mélomane depuis ma tendre enfance. J’écoutais beaucoup la musique rap. La musique a bercé mon enfance‘’, précise-t-il.

Très bien idolâtré à Ziguinchor, le jeune artiste connait un succès fou là-bas. Il ne se décourage pas malgré les difficultés qui se sont présentées à lui.





‘’Malgré mes multiples échecs, je n’ai jamais baissé les bras. J’ai voulu alors prouver à mon entourage que je ne me suis pas adonné à la musique pour m’amuser. Je me suis donc donné un challenge : celui de me former moi-même aux arrangements musicaux’’, révèle Kaby.





Déterminé, il monte petit à petit, accompagné par la chanteuse Facoly, qu'il appelle affectueusement maman. Le jeune porte une grande admiration pour la chanteuse. Ils vont d'ailleurs enregistré un duo. Avec Facoly, il bénéficie d’une très bonne promotion qui le consacre auprès du public salysien. Avec son talent il a d'ailleurs intégré le label de la chanteuse.

Cette structure lui permet d’enregistrer ses productions. Il est d'ailleurs l'auteur d’un tout dernier single, sorti le 5 décembre dernier.

Humaniste, il conseille aux jeunes de faire éclore leurs talents, pour réussir leur vie.





'’J’ai plein d’idées qui me trottinent la tête. Je souhaiterais collaborer sur des projets musicaux avec Edmond Flow pour qui je voue une grande admiration depuis mon jeune âge. Je le trouve très créatif‘’, assure le chanteur qui ambitionne de sortir très bientôt un album.





Talentueux parolier, il écrit la majorité de ses textes en anglais et en diolas. Doté d’une belle voix mélodieuse, ce jeune casamançais est considéré comme une future révélation. Il est invité depuis à faire part à plusieurs autres manifestations artistiques.





Apôtre de la jeunesse





A l'en croire, il met de l'innovation dans ses produits. Il dit : "quand tu écoutes mes chansons tu as l'impression que je chante une langue nigériane alors que je chante ma langue maternelle. Si tu n'y prêtes pas trop attention tu penseras que je parle une langue étrangère. Je chante aussi en anglais".





Silhouette fine, dreadlocks sous la casquette, Kaby déborde de joie de vivre.

Pour lui l'amour gouverne le monde que ce soit dans la profession, une relation amicale, fraternelle, entre autres.





"Dans la vie tout ce qu'on peut faire, on doit le faire par amour. Je parle d'amour mais sur plusieurs contexte. Je parle aussi

d'éducation, de jalousie. Je parle avec les personnes qui ressentent de la jalousie pour quelqu'un. Je leur dit que tout ce que l'être humain a c'est par la grâce du bon Dieu. Tout vient à point à qui sait attendre. Je compte apposé mon empreinte dans ce milieu", promet Kaby.





Connu par son sérieux et son optimisme, ce jeune artiste se dit très confiant quant à son avenir dans le milieu de la chanson. Voie suave et clairement tourné vers l'afrobeat, il aborde des sujets en rapport avec la vie, l'amour, etc. S’inspirant aussi des durs réalités du quotidien des jeunes, il affirme qu'il est possible de rester au Sénégal et d'y réussir. Il éveille également les consciences sur les méfaits de la drogue, de l'immigration clandestine. Il invite les jeunes surtout de la Casamance à croire en eux.

Le phénomène de l'immigration clandestine, il le juge inacceptable et que cela ne peut être régler que par la jeunesse elle-même qui doit prendre leur destin en main.





"J'invite à l’éveil des consciences sur le danger que représente l'immigration clandestine pour les candidats, mais aussi pour les familles qui s’endettent parfois pour endosser les frais de voyage. Il est possible de réussir ici. L'argent mis dans ce périple peut aider à tenir un business qui demain peut être très florissant. Je n'approuve pas la manière dont les jeunes prennent les pirogues. Pour qui connaît l'Europe sait que ce n'est pas aussi rose qu'on le pense".