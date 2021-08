[Vidéo] Projet MVP : Le soutien de Mbacké Dioum aux jeunes talents

Grâce au projet Music and Video Program (MVP) plusieurs jeunes artistes ont été renforcés dans différentes branches des technologies de l’information et de la communication.



Trois d'entre eux ont été sélectionnés et seront accompagnés par Mbacké Dioum.



Ce dernier a profité de cette occasion pour exprimer sa satisfaction et remercier Matador et son équipe qui ont formé ces jeunes pendant deux mois.