Publication : Felwine Sarr annonce son nouvel ouvrage purement wolof !

Felwine Sarr sort un nouveau roman

L'écrivain économiste sénégalais Felwine Sarr vient de sortir son premier roman en langue wolof, intitulé "Watit", paru aux éditions Ejo fondées par Boubacar Boris Diop. Ce livre est la traduction de son puissant roman "Traces : discours aux nations africaines".





L'information a été donnée par l'écrivain lui-même, ce matin. "Je vous présente mon premier livre en wolof qui vient de paraître aux éditions Ejo fondées par Boubacar Boris Diop.“Watit” est une traduction de “Traces : discours aux nations africaines” majestueusement effectuée par Youssoupha Fehe Sarr. Je suis heureux que ce texte destiné à la jeunesse africaine et porté sur scène par Étienne Minoungou et Simon Winse, soit disponible aujourd’hui en wolof et demain, je le souhaite en swahili, peul, more, iboo, douala, etc. Merci à Fehe, Boris, Codou et à toute l’équipe éditoriale de Ejo. Sans oublier Patrick Colpe, Marie Laure et la charge du Rhinocéros. Belle fin d’année 2022", nous renseigne l'écrivain sur sa page Facebook.