Quand Ngaaka Blindé s’active dans la diplomatie culturelle

Ngaaka Blinde, Artiste Rappeur

Aperçu il y a quelques jours en France, le rappeur Ngaaka Blindé confirme sa stature hors de nos frontières en sa qualité d'artiste et leader d'opinion. Ìl a pris part un atelier de création musicale avec d'autres artistes irlandais, nigérians, camerounais et congolais, par le Royaume d'Irlande en France dans le cadre de l'ouverture prochaine de son Ambassade à Dakar (Sénégal). Un rencontre qui s'inscrit dans le but de permettre aux artistes africains d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir dans l'industrie musicale à travers le monde.





Coïncidant avec la fête de la musique, un méga concert sera animé par Ngaaka Blindé et les autres artistes ce Mardi 21 juin 2022 au Centre culturel irlandais en France, dans le sillage des ateliers de créations musicales qui certainement aboutiront à un ou plusieurs sons inédits à découvrir absolument.