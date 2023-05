Quatre chanteurs maliens qui tiennent l'Afrique en haleine

Dans la légende, le Mali a toujours été un grand pays de griots dans un registre musical aux couleurs mandingues avec de belles voix, à l'image de Salif Keita, Oumou Sangaré, Mangala Kamara ou encore Toumany Diabaté. Une génération ancienne qui continue d’inspirer des jeunes.





Ce mois-ci Seneweb a fait une immersion dans le Maliba pour faire découvrir quatre jeunes chanteurs qui font fureur en Afrique et dans le reste du monde, à travers un style musical très convoité par les professionnels de la musique et qui fait fureur dans les plateformes digitales.



Le Top





Mondialement connu comme étant le fils d'une des légendes maliennes, Sidiki Diabaté est le petit prince de la kora, digne héritier de son père. Sidiki Diabaté a séduit la planète grâce à sa montée en puissance remarquable dans le paysage musical malien et africain. Avec un style pop mandingue, il est l'un des artistes africains les plus vus sur les réseaux sociaux avec des millions. À son actif, quelques albums solos et une vingtaine de singles. L'artiste s’est produit à guichets fermés hier à Bamako à l'occasion d'un grand concert.









Toujours comparé à un rival de Sidiki Diabaté, Seyba Kanouté est en train d'écrire son histoire sur la scène musicale africaine. En deux ans seulement, l'artiste est devenu le chouchou des Maliens et des Guinéens grâce à ses belles performances notées ces derniers temps. Jeune artiste, Seyba Kanouté a enregistré plusieurs singles qui sont déjà reconnus comme des titres populaires sur Tik-Tok et sur YouTube. Sa dernière chanson intitulée ‘’Djarabi Djuru’’ fait déjà écho dans les plateformes.









Il est actuellement l'un des artistes les plus populaires au Mali, malgré son jeune âge. Lil Dou possède un public aussi vaste dans la sous-région. Doté d'un talent exceptionnel, l'artiste est devenu la nouvelle star de la musique populaire dans la communauté mandingue. Ses chansons sont toujours en mode tendance dans les réseaux sociaux avec plusieurs singles à son actif. L'artiste parcourt l'Afrique avec son dernier album très apprécié. Il est attendu en fin mai en Guinée pour un méga concert.