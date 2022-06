"Break my Soul" : Quand le nouveau single de Beyoncé pousse à la démission

Sorti depuis le 21 juin dernier, le nouveau single de la chanteuse reine du RnB n'a pas encore de clip, mais fait déjà effet.



"Et je viens de quitter mon travail/Je vais trouver une autre motivation/Ils me font travailler si dur/Travailler de 9 h jusqu’à 5 h/Et ils me tapent sur les nerfs/C’est pourquoi je ne peux pas dormir la nuit/Prends tes distances avec ton travail, affranchis-toi du temps".



Ces paroles prennent toute la place et sont ainsi considérées comme un signal pour certains Américains.