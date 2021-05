"Covid" au masculin et sans majuscules dans Le Petit Robert 2022

Le Robert, l'un des deux grands dictionnaires commerciaux en France, estime dans son édition 2022 que le mot "covid" s'écrit avec une minuscule et qu'il est plutôt masculin.Pour désigner la maladie virale qui s'est répandue dans le monde entier, le Robert distingue le terme générique de "covid", comme dans l'exemple "suspicion de covid", et celui spécifique de "Covid-19" avec une majuscule. La définition donnée est : "Maladie infectieuse et contagieuse causée par un coronavirus".Covid-19 est un acronyme forgé à partir de l'anglais par le Comité international de taxonomie des virus (ICTV) et adopté par l'Organisation mondiale de la santé en février 2020. Il signifie maladie à coronavirus de 2019.Son genre grammatical fait l'objet d'hésitations en français. Pour le Robert, il est "masculin ou féminin", donc plus fréquemment masculin, alors que pour le Larousse, il est "féminin ou masculin" : plus correct en féminin, mais masculin chez de nombreux locuteurs.Le Robert a ajouté de nombreux mots liés à la pandémie. Certains très courants dans le langage aujourd'hui, comme "déconfinement", "distanciel", "cas contact", et d'autres plus rares, comme "aérosolisation" ("diffusion aérienne de fines particules par aérosol") ou "saturomètre" ("appareil qui mesure la saturation du sang en oxygène").Le linguiste Alain Rey, l'un des principaux créateurs des dictionnaires Le Robert, décédé en octobre, fait son entrée parmi les noms propres, aux côtés entre autres du Premier ministre Jean Castex, du président américain Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, ou de l'astronaute Thomas Pesquet.