"Expérience" : Maïga signe son retour et rend hommage à Youssou Ndour





Mamadou Lamine Maïga signe son ’’come-back’’. Après 13 longues années d’absence sur la scène musicale sénégalaise, l’ancien membre du Super Diamono revient avec un nouvel album intitulé : Expérience. Cette œuvre de 10 titres, réalisée par le célèbre Papis Konaté, montre, certes, l’expérience de l’auteur, mais aussi développe des thèmes de société. Dans l’album, Mamadou Lamine Maïga a aussi tenu à rendre hommage à certaines personnalités du pays comme la star Youssou Ndour ou encore Magnick Diop.Lors de la présentation de l’album, ce vendredi, Maïga a expliqué que ces hommages rendus à ces personnalités sont naturels. Tout au début de sa carrière, le lead vocal du Super Étoile lui avait donné l’occasion de chanter à Thiossane. Et devant le grand public, You avait reconnu les talents de l’artiste.À la même occasion, il lui avait donné l’autorisation de reprendre, quand il le voulait, le son ’’Diapoulo’’. Une action indélébile qui est restée gravée dans sa mémoire. Quant au président du Mdes, Magnick Diop, Maïga n’en était pas à sa première. Au moins, il lui a rendu hommage 6 fois dans ses chansons.Sortir un album musical en pleine période de crise sanitaire pourrait être vu comme un pari risqué. Mais, Mamadou Lamine Maïga n’y voit pas d’inconvénient. L’artiste dit avoir pris le temps de mûrir son projet. « J’ai fait cet album parce que je dois apporter ma pierre à l’édifice. En plus, cet album n’est pas seulement pour les boîtes de nuit », a-t-il signalé tout en invitant la jeune génération à prendre leur temps pour bien apprendre la musique.