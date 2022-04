" Je t'aime'', nouvelle chanson de l'artiste Berbard Cissa : L'affirmation de l'adoration envers le Créateur

Après son célèbre titre Musulman/Chrétien sorti au mois de mars dernier, l'artiste chanteur sénégalais mondialement connu dans le gospel est de retour sur scène. A quelques jours de la fête de Pâques, il signe son retour avec une nouvelle chanson intitulée" Je t'aime". Elle sera officiellement disponible au niveau national et international, ce dimanche de Pâques, en audio et version clip vidéo.



Selon l'artiste ''Je t'aime'', cette nouvelle composition est une réaffirmation de son amour envers son Créateur. " Dieu nous a aimés le premier et c'est à notre tour de l'aimer et de l'exprimer par notre adoration", a expliqué Bernard Cissa. Avec cette nouvelle chanson, il va entamer une nouvelle tournée qui le conduira en Côte d'Ivoire au mois de juin.

Depuis plus de deux décennies, l'artiste Bernard Cissa pratique le Gospel. Aujourd'hui, il a un répertoire très riche. Ces chansons véhiculent des messages forts et vantent les valeurs de partage, d’amour, de gaieté et d'unité...