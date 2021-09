[Vidéo] "Matrix Resurrections" dévoile enfin sa première bande-annonce

Neo signe son grand retour dans les salles obscures après 18 ans d'absence.





CINÉMA - 18 ans après le dernier film de la saga Matrix, Matrix Revolutions, Neo revient au cinéma. Warner Bros. Pictures a dévoilé ce jeudi 9 septembre la bande-annonce du quatrième opus, à découvrir dans la vidéo en tête d'article.





Dans cet extrait de Matrix Resurrections, on retrouve un Neo plus âgé qui semble avoir oublié la Matrice. Mais ce n'est apparemment pas la seule chose dont il n'a plus de souvenirs, puisqu'il ne reconnaît pas non plus Trinity. Quelque chose ne va pas chez Neo, qui raconte ses rêves fréquents à son psy. Jusqu'au jour où un individu mystérieux présente à “l'Élu” une pilule rouge et une pilule bleue.





Depuis l'été 2019, on savait que la saga ferait son grand retour dans les salles obscures. Pour ce quatrième film, on retrouve Lana Wachowski à la réalisation mais elle ne sera plus accompagnée par sa sœur, Lilly Wachowski, présente sur les trois premiers opus. Dans une conférence de presse donnée à Entertainment Weekly, la réalisatrice transgenre s'est exprimée sur son retrait du projet.





“Je venais de faire ma transition de genre, j'étais épuisée et mon monde était en train de s'écrouler, d'une certaine façon. Ma coquille se brisait. J'ai eu besoin d'un certain temps loin de l'industrie. Pour me reconnecter avec moi-même en tant qu'artiste” déclare-t-elle avant d'expliquer: “Quand Lana a eu cette idée pour le prochain Matrix, on en a parlé, évidemment. On a commencé à en discuter au milieu de la mort de nos parents. Il y avait quelque chose dans cette idée qui m'apparaissait comme un retour en arrière et ça ne m'emballait pas.”